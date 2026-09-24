حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يتقبّلون التعازي في وفاة أحمد بن راشد

واصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مجلس زعبيل في دبي، أمس، ولليوم الثاني، تقبّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وتقبّل سموّه التعازي من سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، وجموع المواطنين.

كما تقبّل التعازي إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب المعزّون عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.