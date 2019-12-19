توفيت بشكل مأساوي.. كُسرت ساقها فانتظرت سيارة الإسعاف 6 ساعات

المصدر: ترجمة -سمير سعيد

تعرضت امرأة بريطانية لحادث انزلاق في منزلها، فاستدعى الأصدقاء والجيران سيارة الإسعاف، التي لم تأت إلا بعد 6 ساعات.

وغادرت دونا جيلبي (47 عاماً)، شقتها بعد الساعة الثامنة صباحاً، للذهاب إلى الطبيب، بعد كسر ساقها، وظلت 6 ساعات في انتظار سيارة الإسعاف، وسط الطقس البارد، فقام الأصدقاء والجيران بدعمها بأغطية تقيها من البرد والثلج، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً.

وبعد 6 ساعات وصلت سيارة الإسعاف، إلا أن دونا جيبلي كانت تجمدت وأصيبت بعدم انتظام ضربات القلب وبنوبتين قلبيتين، ما أدى إلى وفاتها بشكل سريع.

وتحدث والدها إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أكد أنهم اتصلوا بخدمات الإسعاف في ويلز في الثامنة صباحاً، والتي أكدت لهم أن هناك الكثير من الاتصالات التي تطلب خدمة الإسعاف وسيتم معالجة الطلب، ومع سوء حالة جيلبي عاودوا الاتصال بعد نحو حوالي ساعة بخدمات الإسعاف، التي أكدت أنهم لا يعرفون متى ستصل سيارة الإسعاف، إلا أنها وصلت في الثانية بعد الظهر، أي بعد نحو 6 ساعات.

وقدمت خدمات الإسعاف في ويلز تعازيها إلى أسرة جيلبي، وأعربت عن أسفها، وأكدت أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.