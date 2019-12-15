بلاغ يتهم الفنان عمرو واكد بقيادة خلية إرهابية

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري، اتهم فيه الفنان عمرو واكد بـ"التحريض ضد الدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وهي جماعة الإخوان".

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن البلاغ الذي قدمه المحامى بالنقض والدستورية العليا، طارق محمود، يحمل رقم رقم 49667 لسنة 2019، وقال البلاغ إن "عمرو واكد الممثل الهارب يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولى بالتدخل فى الشأن الداخلى المصري".

أضاف البلاغ أن "عمرو واكد يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات، ويعتبر أداة منفذة في أيدى تلك الجهات وعلى رأسها التنظيم الدولى للإخوان".

وأوضح البلاغ أن "عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التى يحضرها، وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفتنة فى المجتمع المصري، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصري" .

وطالب المحامي بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ، ووضع اسم "عمرو واكد" على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.