وفاة «زينب» ملكة جمال باكستان في حادث مروع

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وسائل إعلام أميركية، أن ملكة جمال باكستان السابقة زينب نافيد لقيت مصرعها عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر حادث سير في ولاية ماريلاند الأميركية، بعد فقدانها السيطرة علي قيادة سيارتها المرسيدس.

وأضافت أن ملكة الجمال كانت تحاول المرور عبر منحني الطريق، فاصطدمت بالرصيف، وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها جثة هامدة، حيث فارقت الحياة علي الفور.

وقالت الشرطة،أنها كانت بمفردها داخل السيارة، ولم يكن برفقتها أحد. وأكدت التحقيقات الأولية والفحوصات، خلو جسد زينب من الكحول.

وذكرت صحيفة 'فوكس نيوز' الأميركية، أن الشرطة ذكرت في بيان، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها، وإعلان وفاتها علي الفور بعدما تم التأكد من أنها فارقت الحياة.

ولدت زنيب في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا، وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل علي لقب ملكة جمال باكستان.