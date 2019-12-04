يختطفان عاملاً ويعذبانه بالماء الساخن ليعيد أموالهما

المصدر: القاهرة - متابعات

جدّدت النيابة المصرية حبس شخصين 15 يوماً لاتهامهما باختطاف عامل وتعذيبه بالماء الساخن والضرب بسبب خلافات مالية.

وبحسب الصحف المصرية، فقد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً من عامل بمطبعة، مقيم في محافظة الجيزة، بتضرره من شخصين قاما باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنية، والتعدي عليه بالضرب

وإلقاء الماء الساخن على جسده، ما أدى إلى إصابته بحروق في البطن والظهر والقدمين، ثم قاما بإطلاق سراحه خوفاً من تفاقم إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وبأن هناك خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى إحدى شركات العمالة، لتسفيرهما للعمل خارج مصر مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أن مسؤولي الشركة قاموا بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ 190 ألف جنيه مصري، فخططا لاستدراج العامل، الذي توسط لهما، إلى محل سكنهما، وقاما باحتجازه والتعدي عليه، لإجباره على رد المبلغ المالي.