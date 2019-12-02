شاب مصري ينتحر أسفل عجلات المترو بعد واقعة "برج القاهرة"

المصدر: القاهرة - متابعات

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، انتحر شاب مصري بطريقة مأساوية ومروعة، أمس الأحد، حيث ألقى نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو في مصر الجديدة، وذلك بعد أقل من يوم على انتحار طالب بكلية الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

وتلقت غرفة العمليات بالشركة المصرية لمترو الأنفاق بلاغا يفيد بقيام شاب في العشرينات من عمره بإلقاء نفسه أثناء قدوم القطار بمحطة أرض المعارض، ولقى مصرعه في الحال.

وبحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم الشركة، أحمد عبدالهادي، فإن أجهزة الأمن المصرية انتقلت لمكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكانت مصر قد شهدت حادث انتحار مروع آخر، أول من أمس، حيث ألقى طالب جامعي يدعى "نادر. م"، نفسه من أعلى برج القاهرة الذي يبلغ طوله 187 متراً، ولقي مصرعه في الحال، وبعد تسريب فيديو الانتحار قام موقع "يوتيوب" بإزالة الفيديو، كما أمر النائب العام المصري، بإجراء تحقيقات موسعة فى واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة ببرج القاهرة للواقعة.