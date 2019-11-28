خلل فني يصيب "فيس بوك" ويؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم

المصدر: متابعات - شريف مهدي

اشتكى مستخدمون من أن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعطل عن العمل، اليوم الخميس، وكذا موقع "أنستغرام" ، الذي تملكه نفس الشركة، وطال الخلل المنطقة العربية، وبعض الدول الأجنبية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن العديد من المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى الموقع كالمعتاد، وشمل ذلك مشاركة منشورات جديدة.

وتأثر ملايين المستخدمين حول العالم بالخلل الفني، والذي لم تفصح "فيس بوك" عن سببه حتى الآن.

وقال تطبيق انستغرام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيس بوك ، بما في ذلك انستغرام، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

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