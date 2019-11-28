خلل فيس بوك يتصدر تويتر.. وانستغرام يعد بإصلاح المشكلة

المصدر: متابعات - شريف مهدي



تصدر الخلل الفني الذي أصاب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هاشتاغات موقع "تويتر" تحت اسم #facebookdown ، فيما اعترف تطبيق انستغرام، المملوك لـ"فيس بوك" بالخلل الفني، في حسابه على تويتر".



وقال حساب انستغرام في تغريدة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيس بوك ، بما في ذلك انستغرام، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن"، وأنهى انستغرام التغريدة بهاشتاغ #InstagramDown



واشتكى ملايين المستخدمين حول العالم من العطل الفني الذي أصاب "فيس بوك" اليوم الخميس، وطال الخلل المنطقة العربية، وبعض الدول الأجنبية، ولم يتمكن ملايين المستخدمين من مشاركة منشورات على الموقع، وبالمثل تطبيق انستغرام.

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