صيدلانية تقتل ابنتها بـ"الفيل الأزرق" وتعترف بالجريمة

المصدر: القاهرة - متابعات

اعترفت صيدلانية مصرية متهمة بقتل طفلتها بعقار "حبة الفيل الأزرق" بجريمتها أمام النيابة، وذلك بعدما كانت حاولت في وقت سابق إنكار الجريمة أمام الشرطة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، ادعت الأم أنَّ الطفلة تناولت العصير الخاص بها عن طريق الخطأ، وأنَّها اعتادت تناول العقاقير المهدئة بسبب معاناتها من الاكتئاب لوجود خلافات بينها وبين طليقها على حضانة طفلتها الوحيدة "كامليا".

وبعدما حاصرت النيابة المتهمة بأدلة الاتهام، انهارت الصيدلانية واعترفت بالجريمة، وقال: "قتلت طفتلي عشان زهقت من حياتي"، ثم أخذت تردد كلمات غير مفهومة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنَّ المتهمة لها تاريخ في المرض النفسي، وقررت إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية، وكلفت النيابة المستشفى بإعداد تقريرًا حول حالتها خلال 40 يومًا وموافاة النيابة بنتائجه.