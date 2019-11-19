مفاجأة في قضية اتهام ترامب بالاعتداء الجنسي

المصدر: واشنطن - د ب أ

شهدت قضية تتعلق باتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قضية اعتداء جنسي، مفاجأة جديدة، اليوم الثلاثاء، حيث رفضت قاضية أميركية، طلباً من ترامب بتأجيل قضية «قذف وذم» رفعتها مشاركة سابقة في مسابقة لتلفزيون الواقع، ادعت أن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال لقاء عشاء خاص منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أن الحكم الذي أصدرته القاضية بالمحكمة العليا بنيويورك جينيفر شيكتر، هو أحدث نكسة في القضية التي رفعتها سامر زيرفوس، والتي من المقرر أن يشهد فيها ترامب تحت القسم بحلول 31 يناير المقبل، حول اللقاء المزعزم الذي حدث في عام 2007 في فندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

ورفعت زيرفوس القضية قبل تولي ترامب لمنصبه بثلاثة أيام، متهمة الرئيس بالتشهير بها من خلال إنكاره ادعاءها بأنه تلمسها وقبلها بقوة، ونفى ترامب مراراً هذه الادعاءات.