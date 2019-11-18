طبيب عربي يفوز بجائزة أفضل بحث في العالم

المصدر: القاهرة -وكالات

أعلن نائب رئيس جامعة أسيوط المصرية، الدكتور أحمد المنشاوي، فوز الأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب التابعة للجامعة، الدكتور أحمد محمد عباس، بجائزة "روبرت هنت" لأفضل بحث منشور على مستوى العالم في مجال المناظير الرحمية لعام 2019 وذلك وفقا ما أعلنته الأكاديمية الأمريكية لجراحي مناظير النساء AAGL" AMERICAM Academy of Gynecological Laparoscopists" خلال مؤتمرها الخامس والأربعين والمنعقد في مدينة فانكوفر بكندا في نوفمبر الجاري والتي تُعد أكبر هيئة دولية على مستوى العالم متخصصة في مجال مناظير النساء.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عن سعادته بالفوز بالجائزة، مشيراً إلى أن البحث بعنوان " تأثير عقاري الديكلوفيناك بوتاسيوم والهيدسين في تخفيف الإحساس بالألم من خلال إجراء منظار الرحم المكتبي، وأنه تم نشر البحث عام 2018 في مجلة التدخل الجراحي الدقيق لأمراض النساء "Journal of Minimal Invasive Gyneology" وهي المجلة الأولى على مستوى العالم المتخصصة في مناظير أمراض النساء.

وأوضح أن المنظار الرحمي يُعد من أفضل الوسائل لتشخيص تأخر الحمل والإجهاض المتكرر والنزيف الرحمي، ولكن من أهم عيوبه هو الألم الذي تشعر به السيدة خلال إجراء المنظار وبعد الانتهاء منه، ولهذا تم إجراء البحث على 129 سيدة بعيادة المناظير الرحمية بمستشفى صحة المرأة الجامعي والتي أثبتت نتائج البحث أن استخدام عقار الديكلوفيناك البوتاسيوم بجرعة 50 مجم قبل إجراء المنظار بساعة واحدة من شأنه تقليل الشعور بحدة الألم بنسبة 62% أثناء إجراء المنظار، كما يقلل من المدة الزمنية لإجراء المنظار وكذلك يقلل من حاجة المريضة إلى مزيد من المسكنات عقب الانتهاء من إجرائه.