قرار مفاجئ من الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار

المصدر: القاهرة - وكالات

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله، اليوم السبت، إن الحكومة ستخفض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيه، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو غرام بدلا من تسعة جنيهات، بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل سعر الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، ولم يوضح وزير التموين سببا لخفض تلك الأسعار.



وأعادت الحكومة المصرية 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر الماضي، بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.

