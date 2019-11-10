احترس من اختراق "واي فاي" عبر جرس الباب !

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

حذر خبراء في أمن المعلومات والشبكات من وجود ثغرة أمنية في أنظمة جرس الباب المزود بكاميرا التي تنتجها شركة "رينج"، تتيح للقراصنة المحتملين سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور لشبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" الخاصة بالمنزل.



وقال الخبراء في شركة أمن المعلومات "بيتديفيندر" الذين اكتشفوا الثغرة أنهم أبلغوا شركة أمازون التي تمتلك شركة رينج في يونيو الماضي لأول مرة، حيث تم إصلاح الثغرة من خلال تحديث تلقائي لبرنامج تشغيل نظام الجرس في سبتمبر الماضي.



كانت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية قد اشترت شركة رينج في فبراير 2018 مقابل 839 مليون دولار. وتتعاون شركة رينج مع 587 إدارة شرطة في الولايات المتحدة لتأمين المنازل حيث تتيح لقوات إنفاذ القانون الوصول إلى شبكة مراقبة إلكترونية في الأحياء السكنية.



كانت شركة "بن تن بارتنرز" المتخصصة في أمن المعلومات قد اكتشفت في 2016 وجود ثغرة في أنظمة الجرس المزودة بالكاميرا التي تنتجها رينج والتي تتيح للقراصنة سرقة بيانات الدخول إلى شبكة واي فاي.



وأصدرت الشركة في ذلك الوقت تحديثا لبرامج أنظمتها لسد هذه الثغرة، لكنها لم تحل المشكلة تماما حيث ظهرت مجددا عندما نجحت شركة "دوجو بالجارد" لأمن المعلومات في تنفيذ عملية اختراق لنظام جرس الباب من رينج أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للهاتف المحمول واستطاع القراصنة الوصول إلى تسجيلات الكاميرات.