بالصور.. أمطار غزيرة في مصر وتوقعات باستمرار تقلبات الطقس

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توقعت هيئة الأرصاد المصرية أن تتوالى درجات الحرارة انخفاضها، اليوم الأربعاء، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد.

وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت، أمس الثلاثاء، على أنحاء متفرقة في مصر، إلى إعلان الحكومة المصرية إغلاق المدارس والجامعات في القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة، واستمرار تقلبات أحوال الطقس.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري: "بناء على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار، الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث يوم الثلاثاء، فقد تقرر تعطيل الدراسة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".

وحول الطقس في الإسكندرية، قالت المحافظة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأحياء قامت بمتابعة مشكلات تجمعات مياه الأمطار والعمل على حلها.

وتصدرت كلمات "دعاء المطر، أحوال الطقس، طقس اليوم، الطقس في الإسكندرية، الأمطار، دعاء البرق، الطقس الآن" أكثر العبارات التي بحث عنها المصريون عبر موقع "غوغل" اليوم الأربعاء.