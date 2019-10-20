إجلاء 4000 شخص لإبطال مفعول قنبلة في إيطاليا

المصدر: روما - د ب أ

أجلَت السلطات المحلية في بولسانو، عاصمة مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية، 4 آلاف شخص، اليوم الأحد، لإبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.



وأعلنت السلطات تعليق خدمات الحافلات المحلية والسكك الحديدية التي تمر عبر المدينة، كما أغلقت طريق برينر الذي يقود إلى الحدود مع النمسا.



وقالت الشركة المشغلة للطريق، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاما في أوروبا، إن حركة الطريق تعطلت من الساعة 08.45 صباحا وتم استئنافها قبل الساعة 11.30.

وتزن العبوة المتفجرة، 225 كيلوغراما، ووفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية فإن الإجلاء شمل أربعة آلاف شخص.