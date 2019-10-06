السيسي: مصر تتعرض لحرب أكاذيب وخداع

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ثقته الكاملة بالنصر في تلك الحروب المعنوية التي يتعرض لها الوطن من أكاذيب وخداع.

وقال السيسي، في كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، إن الشعب المصرى قادر دائما على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه، مضيفا: "أبناءكم وأحفادكم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة".

وتابع: "يوم السادس من أكتوبر هو يوم عبور الحد الفاصل، ولا يمثل نصرًا عسكريًا باهرًا للقوات المسلحة وفقط، بل تعبيرًا فريدًا عن إرادة وتماسك الشعب".

وأضاف أنه "خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحروب حتى وصلنا للحروب المعنوية" ، مشيرا إلى أن "مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستقبل".

وأشار السيسي إلى أن "اشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتصوير الدولة كأنها العدو" ، مؤكدا أن "النصر على تلك الحروب يعتمد على ثقة المواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره".

وعن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، قدم السيسي التحية لروحه واصفاً إياه بـ"البطل الشهيد والقائد الوطني ذى العبقرية الاستراتيجية، والذى وضع مصلحة الوطن أمام عينيه"، مضيفاً: "تحية إجلال واعتزاز للشهداء وأبطال حرب أكتوبر".