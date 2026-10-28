قرقاش: المرحلة الإقليمية تتطلب ضبط النفس والمرونة والعقلانية

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ظل ضبابية المشهد الإقليمي وتزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مسارات التصعيد والمواجهة، يظل نهج دولة الإمارات راسخاً وواضحاً وقائماً على الحكمة والاتزان وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية.

وأضاف قرقاش: "فالمرحلة تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والمرونة والعقلانية، بعيداً عن منطق التصعيد".

وتابع قائلا: "أثبتت تجارب المنطقة أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن الدبلوماسية هي السبيل الأجدى لصون الأمن وتحقيق السلام والاستقرار".