أكد أن نهج الإمارات راسخ في تغليب الحوار على التصعيد
قرقاش: المرحلة الإقليمية تتطلب ضبط النفس والمرونة والعقلانية
قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ظل ضبابية المشهد الإقليمي وتزايد الإشاعات والتكهنات بشأن مسارات التصعيد والمواجهة، يظل نهج دولة الإمارات راسخاً وواضحاً وقائماً على الحكمة والاتزان وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية.
وأضاف قرقاش: "فالمرحلة تتطلب أعلى درجات ضبط النفس والمرونة والعقلانية، بعيداً عن منطق التصعيد".
وتابع قائلا: "أثبتت تجارب المنطقة أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن الدبلوماسية هي السبيل الأجدى لصون الأمن وتحقيق السلام والاستقرار".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news