السعودية تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر مجسم للهجن في العالم

المصدر: الرياض - د ب أ

باتت السعودية على عتبة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، حين يكشف النقاب مساء اليوم عن تحفة فنية عالمية ستسجل في «غينيس» كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، غرب السعودية.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم أن «ارتفاع المجسم يبلغ نحو عشرة أمتار وعرضه يقارب خمسة أمتار، ويحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهاراً في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية».

وأضافت الصحيفة أن فريقا من موسوعة «غينيس» سيحضر للإعلان عن المجسم وتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.