صحيفة لبنانية تصدر بصفحات فارغة احتجاجا على أزمات البلاد

المصدر: بيروت - أ ف ب

صدرت صحيفة «الدايلي ستار» اللبنانية، الناطقة باللغة الانجليزية، الخميس بصفحات فارغة سوى من عبارات قصيرة تلقي الضوء على تردي الوضع السياسي والاقتصادي، في ثاني احتجاج من هذا النوع لصحيفة في البلاد.

واكتفت صحيفة «الدايلي ستار» المقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري، بصفحة أولى سوداء كتب عليها كلمة «لبنان»، ثم عشر صفحات بيضاء كتب على كل منها عبارة مختلفة، بينها «شلل الحكومة»، «خطاب طائفي متصاعد»، «نفايات تتراكم في الشوارع»، «بطالة»، «سلاح غير شرعي»، و«دين عام».

ورسم في الصفحة الأخيرة صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني للبنان، مكتوب عليها«استيقظوا قبل فوات الأوان».

وقال رئيس تحرير موقع الصحيفة الإلكتروني جوزيف حبوش لوكالة فرانس برس «أردنا أن نوصل رسالة إلى السياسيين والمسؤولين مفادها أن الوضع وصل إلى مستوى خطير».

وفي أكتوبر الماضي، صدرت صحيفة النهار الأعرق في لبنان بثماني صفحات بيضاء احتجاجاً على تردي الوضع السياسي مع تعثر الفرقاء في تشكيل الحكومة في ذلك الحين.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار في قرية جبلية في 30 يونيو الماضي، علما أن الدين الوطني اللبناني يبلغ نحو 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.