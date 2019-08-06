محمد صلاح يتبرع لمعهد الأورام بـ 3 ملايين دولار

المصدر: سمير سعيد -دبي

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن نجم المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قد تبرع بثلاثة ملايين دولار لصالح المعهد القومي للأورام.

وجاء تصريح الوزير المصري في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث انضم صلاح لقائمة المتبرعين للمعهد.

وكان محمد صلاح كان أول المعربين عن دعمه وعزائه لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، حيث قال عبر "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

إلا أن صلاح لم يعلن بالشكل الرسمي، المعهود عنه، عن تبرعه لصالح عمليات الترميم الجارية، والتي قاربت من 100 مليون جنيه مصري ، سواء عن طريق منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أو وكيل أعماله رامي عباس، كما حدث في وقت سابق وقت تبرعه لصالح صندوق تحيا مصر.

واستيقظ مئات من مرضى السرطان، الذين لا ينامون إلا بمسكنات قوية، مفزوعين إثر وقوع انفجار ضخم هز أرجاء معهد الأورام الحكومي بالقاهرة، والذي يعد خط الدفاع الأخير للفقراء المصابين بالمرض الخبيث في مصر.

وأسفر الحادث، الذي أدى إلى تحطم 10 سيارات عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان إن التقديرات تشير إلى أن السيارة، التي كانت تسير في عكس الاتجاه كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.