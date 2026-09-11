استثمار بـ 420 مليون درهم لتوسعة «ميديكلينيك بارك فيو» في دبي

أعلنت «ميديكلينيك الشرق الأوسط» عن استثمار بقيمة 420 مليون درهم لتوسعة مستشفى «ميديكلينيك بارك فيو» في دبي، بهدف تعزيز قدراته في مجموعة من الخدمات الطبية التخصصية والمتقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إليها في المجتمعات السكنية في جنوب دبي.

وتأتي التوسعة في ظل ما يشهده القطاع الصحي في دبي من نمو متصاعد في الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة التسهيلات التي تتميز بها الإمارة، وما توفره من مقومات محفزة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يسهم في استقطاب العديد من المنشآت الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات التي تضيف قدرات وخدمات تخصصية متقدمة إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي.

ويركز المشروع على تطوير تجربة متكاملة للمريض، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات التخصصية، وتسريع مسارات التشخيص، وتوسيع خدمات العيادات الخارجية، وتوثيق الترابط بين مختلف مراحل الرعاية، بدءاً من الاستشارة والتشخيص، مروراً بالعلاج والتعافي، وصولاً إلى المتابعة.

وفي مجال الأورام، ستدعم المرافق الجديدة توفير خدمات عالية الجودة، ضمن عناية فائقة المستوى، إلى جانب بنية تحتية مصممة لاستيعاب التطورات المستقبلية في خدمات الأورام المتقدمة، كما تشمل التوسعة تعزيز خدمات طب الأطفال، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة للرعاية العاجلة للأطفال، بما يدعم توفير الخدمات التخصصية للرضع والأطفال بالقرب من مناطق سكنهم.

ويتضمن المشروع كذلك، توسيع خدمات الجهاز العضلي الهيكلي والطب الرياضي والعلاج الطبيعي، وتطوير مرافق تدعم مراحل العلاج والتعافي وإعادة التأهيل، إلى جانب إضافة غرف لجراحات اليوم الواحد وأجنحة للرعاية النهارية.

كما ستشمل التوسعة تطوير القدرات الرقمية والتشغيلية للمستشفى، من خلال توظيف الأتمتة والتقنيات الذكية لدعم تكامل الخدمات، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز كفاءة وسلامة العمليات السريرية. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع قريباً، على أن تكتمل أعمال التوسعة خلال عام 2027.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي: «القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي، ونحرص على أن تسهم الاستثمارات النوعية في إضافة قدرات جديدة، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها كوجهة رائدة للرعاية والسياحة الصحية».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»، هاين فان إيك: «هذا الاستثمار يعكس ثقتنا بتوجهات القطاع الصحي في دبي، وما يشهده من تقدم مذهل، كما يعكس أيضاً التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، واحتياجات سكانها».