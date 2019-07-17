بالفيديو.. "البدينات لا يدخلن الجنة" عظة لراهب كادت تكلفه حياته

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

قال راهب خلال إحدى عظاته في البرازيل إن السيدات اللاتي يعانين من البدانة "لن يدخلن الجنة"، ما أثار غضب إحداهن، فصعدت إلى المسرح الذي يلقي عليه الراهب عظته، متخطية الحراس، ودفعته بقوة من على المسرح، حتى كاد أن يفقد حياته.

وانتشر مقطع الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الفيديو، الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي على موقع "تويتر"، الراهب الأب مارسيلو روسي (52 عاماً) وهو يتحدث لأكثر من 50 ألف شخص، وعندما قال أن السيدات البدناء "لا يدخلن الجنة"، صعدت امرأة غاضبة، ودفعته حتى سقط من على المسرح، وسط دهشة الجماهير.

O abalroamento do padre Marcelo Rossi. Êta mué, hein??? pic.twitter.com/kwAzLhBmAm — Milton Neves (@Miltonneves) ١٥ يوليو ٢٠١٩

وعلى الرغم من أن المسافة التي سقط خلالها قد تسبب كسر بالرقبة، لكن هذا لم يحدث وقال الراهب "لقد أنقذني الله، إنها معجزة. لم يصل رأسي إلى الأرض عندما سقطت. لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير".

وتم التحقيق مع المرأة، فيما رفض الراهب تقديم شكوى ضدها.

Nota Oficial



A Canção Nova lamenta o incidente ocorrido com o padre Marcelo Rossi. O sacerdote passa bem, conforme vídeo abaixo. Ele foi atendido pela equipe médica do evento e presidiu a celebração até o fim.



Fonte: Canção Nova pic.twitter.com/WIxJmTTMUp — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) ١٤ يوليو ٢٠١٩