«كوب» بوتين يثير الحيرة في قمة العشرين.. والكرملين يكشف السر

المصدر: أوساكا(اليابان) - متابعات الإمارات اليوم

جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاى الخاص به إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء أمس الجمعة، فى ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، مثيراً تساؤلات حول ما إذا كان بوتين يخشى محاولات التسمم، بحسب الوكالة الفرنسية.

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسى يخشى التعرض للتسمم.

ما استدعى ردا رسميا من الكرملين، حيث أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمييتري بيسكوف، لماذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرب من «الترمس» (الكوب الحافظ لحرارة المشروبات) أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لقادة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف لوكالة سبوتنك أن «هذا يعود إلى أن بوتين يشرب الشاي باستمرار من هذا الكأس».

وكانت الكاميرات قد سجلت فيديو للرئيس الروسي خلال جلوسه حول مائدة العشاء التي أقيمت على شرف قمة العشرين الكبار وهو يشرب من كأس زجاجي حافظ لونه أبيض.

وغالبا ما يستخدم الرئيس بوتين كأسا خاصا يحتفظ بالحرارة أثناء مشاركته في المناسبات المختلفة، وفي العشاء الذي أقيم في أوساكا، كان بوتين يشرب من الكأس، وبعد أن ألقى الزعيم الياباني شينزو آبي كلمة العشاء، دق بوتين كأسه مع كأس الرئيس الأميركى ترامب، الذي وبحسب المظهر كان يشرب الكولا، الذي قال في أكثر من مناسبة بأنه يحبها.

والكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية «خطّ مباشر» على التلفزيون الروسي، بحسب فرانس برس.