روسيا تبدأ تصنيع أسرع مقاتلة اعتراضية خفية في العالم

المصدر: موسكو - وام

بدأ خبراء بشركة «ميغ» الروسية العمل على تصنيع مقاتلة اعتراضية خفية جديدة و مستقبلية من طراز «ميغ» تعد الأولي من نوعها في العالم.

وقال مدير عام شركة «ميغ» إيليا تاراسينكو في هذا الشأن إن خبراء شركتنا وبالاستفادة من تكنولوجيا الإخفاء الجديدة يعملون على تصنيع طائرة اعتراضية جديدة أطلق عليها اختصارا «باك. دي. بي».

وأضاف أن «طائرة»باك.دي. بي«ستشكل حلقة أساسية لمنظومة خفر الحدود الروسية وتوقع أن يتم تحديد ملامحها نهاية عام 2019.

وتتميز المقاتلة الاعتراضية الروسية الجديدة بسرعتها الهائلة التي تصل إلى 1500 كيلو متر وتمكنها من حمل الأسلحة اللازمة واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية مثل صاروخ» آر-37" وهو صاروخ بعيد المدى من فئة جو- جو إضافة إلى أسلحة أخرى جديدة ومتطورة.