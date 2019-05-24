إعدام أحد أشهر السفاحين في التاريخ.. "مغتصب الإعلانات المبوبة"

المصدر: واشنطن - رويترز

أعدمت ولاية فلوريدا الأميركية، أمس، رجلا في الخامسة والستين من عمره يدعى روبرت لونج والمعروف بأنه أحد أشهر السفاحين في التاريخ، بعد إدانته بخطف ثماني نساء والاعتداء عليهن جنسيا وقتلهن في عام 1984.

وقالت متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونج نفذ الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.

وقال المحققون إن جرائم لونج بدأت في 1984، بولايتي فلوريدا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يستجيب إلى إعلانات عن سلع منزلية مستعملة للبيع تنشرها نساء في صحف محلية، ليذهب إلى منازلهن متظاهراً بنية الشراء قبل أن يعتدي عليهن جنسيا ويقتلهن، ولذلك أطلق عليه لقب "مغتصب الإعلانات المبوبة".