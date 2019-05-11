وفاة شاعر الرومانسية السوداني عزمي أحمد خليل

المصدر: جعفر محمد أحمد - دبي

غيب الموت الشاعر الغنائي السوداني الكبير عزمي أحمد خليل،الجمعة، بولاية فيرجينيا الأميركية، بعد حياة حافلة بالإبداع الشعري، وإثراء الساحة الفنية السودانية بأجمل الأغنيات العاطفية الخالدة التي تغنى كبار الفنانين على مدى سنوات طويلة.

اشتهر الشاعر عزمي «ملك الرومانسية» وصاحب البصمة المختلفة في خارطة الأغنية السودانية، بثنائية مع الفنان الكبير الراحل هاشم ميرغني، حيث تغنى له بأجمل الأعمال «عشان أهلك بخليكي» واغنية «فراق ليلتين»و«انتي ما مشتاقة» و«حان الزفاف»،وغيرها من الأغنيات الرومانسية الخالدة.

كما تغنى له عدد كبير من المطربين من بينهم الفنان مجذوب أونسه بأغنية «دا ما سلامك». ومن أميز أغاني الشاعر «الخلاني أحبك اكتر» و«ما أتعودتا أخاف من قبلك»و«يعني كيفن ما بريدك» و«الظروف يا حلوة دائما»، و«طروني ليك» و«انتي تبرئ من الألم»،وكثير من الأغاني الجميلة الخالدة.

وغنى من كلمات عزمي أحمد خليل كل من المطربين، حمد الريح، وخوجلي عثمان، وعبدالعزيز المبارك، ومحمود علي الحاج، وأبو عبيدة حسن، وآخرون.

وعلى الرغم من غربته إلا أن الشاعر تعاون مع عدد من الفنانين الشباب، منهم: معتز صباحي، والراحل نادر خضر، والراحل محمود عبد العزيز، والشاب سامي المغربي.

وقد عمل الشاعر عزمي أحمد خليل في الإذاعة والتلفزيون وصحف سودانية عدة أبان عهد الرئيس الراحل جعفر نميري كما عمل في وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير الراحل عبد الفتاح حمد.