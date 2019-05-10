في نهار رمضان.. متحرش القصيبي يثير موجة غضب عارمة في السعودية

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

أشعلت حادثة تحرش جديدة في السعودية، غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول مقطع فيديو صورته فتيات داخل سيارة إحداهن لمتحرش يحاول الدخول إليهن داخل السيارة.

ويظهر في الفيديو الذي يقول نشطاء سعوديون إنه صُوِرَ في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها ومتاجرها ومطاعمها وفنادقها، الشاب وهو يطرق نافذة السيارة على الفتيات ويخرج لسانه في حركات تحرش كما يبدو حسب موقع «إرم نيوز».

ووفقًا لنشطاء سعوديون علّقوا على المقطع المتداول اليوم، فإن الشاب هدد الفتيات ما لم يفتحن له باب السيارة، وهو ما لم يتم، إذ بقيت الفتيات داخل سيارتهن بينما وثقت إحداهن ما قام به المتحرش.

ولم تتضح جنسية أي من طرفي الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة كثيرة، ومطالب للجهات الأمنية المختصة بالقبض على المتحرش، لكن كثيرًا من المغردين السعوديين في موقع «تويتر» قالوا إن طرفي الحادثة سعوديين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الحادثة، وما إذا كانت شرطة المنطقة الشرقية تحقق فيها، فيما لم يتمكن «إرم نيوز» من التثبت من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هاشتاغ #متحرش_القصيبي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية منذ فجر اليوم، ودان المغردون ما قام به «المتحرش» وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته.

وبدأت السعودية العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، وذلك بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقرار نظام صارم لردع المتحرشين.