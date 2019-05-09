بالصور.. صرصور «ليبرالي» يباغت رئيس الفلبين ويتسلق كتفه

المصدر: مانيلا - د ب أ

شوهد صرصور كبير وهو يزحف على قميص الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي خلال الإدلاء بكلمة في تجمع انتخابي، مما دفع منتقدوه إلى السخرية من الزعيم الفظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان دوتيرتي يثني على مآثر مرشحيه لمجلس الشيوخ عندما هبطت الحشرة على كتفه الأيسر خلال خطابه مساء الأربعاء في بلدة جارسيا هيرنانديز، على بعد 653 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأسرعت مساعدة كانت إلى جانبه لمحاولة إبعاد الصرصور باستخدام أوراق في يدها، لكن الحشرة زحفت على قميص دوتيرتي.

وأزاح دوتيرتي الصرصور دون أن يبدو عليه الانزعاج وقال مازحا إن المعارضة تقف وراء ذلك، قائلا: «إنه الحزب الليبرالي... بالتأكيد».

ومزح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن الصرصور لابد وأنه انجذب بشكل طبيعي إلى دوتيرتي، نظرا لأن الحيوانات غالبا ما تزحف على القمامة.

وكتب أحد مستخدمي «تويتر» في تغريدة: «لابد وأن الصرصور قد أدرك أن دوتيرتي هو أتفه النفايات التي رآها على الإطلاق». وكتب آخر: «ربما يشتم الصرصور رائحة القمامة».

وجاء في إحدى التغريدات: «لقد شعر»الصرصور «بالذعر فعلا عندما أدرك أنه دوتيرتي».

ويشتهر دوتيرتي بالخطب المليئة بالألفاظ النابية والمثيرة للجدل، وغالبا ما يلعن منتقديه، بمن فيهم الزعماء الدوليون مثل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.