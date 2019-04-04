مغنيات في أفغانستان.. مؤشر جديد على تبدل الأحوال

المصدر: كابول - رويترز

لم تكن ثريا حسيني متأكدة مما سيحدث لها عندما قررت أن تغني في أول حفل تحييه امرأة في شوارع كابول فيما تعيه ذاكرة الأفغان الحديثة.

خشيت ثريا (20 عاما)، التي فرت عائلتها من الحرب الأهلية إلى إيران خلال التسعينيات، على سلامتها. لكن نحو 50 شخصا شاهدوا الحفل الذي لم يعلن عنه والذي أحيته فرقة ثريا التي تعرف باسم (أزادي) في حي كارته تشار بكابول في مارس وغنوا وصفقوا مع الموسيقى.

تقول ثريا «البعض كان يعارض هذا الحفل، لكننا لم نستسلم... كلنا نخاف من التفجيرات الانتحارية والانفجارات والخطف وما شابه في هذا البلد».

وكان الحفل حدثا غير معتاد سواء من حيث أنه نظم في الشارع أو من حيث رد الفعل الإيجابي الذي لقيه في بلد يتعامل مع النساء وأمور الترفيه بنظرة محافظة جدا.

ومن بين مظاهر التغيير التي حدثت منذ الإطاحة بطالبان زهرة إلهام (18 عاما) التي أصبحت الشهر الماضي أول امرأة تفوز بمسابقة «نجم أفغانستان» الغنائية منذ 14 عاما عندما بدأ تلفزيون (تولو) المحلي في عرض البرنامج الشهير وهو النسخة الأفغانية من برنامج أميركان أيدول.

وقالت زهرة «أخيرا صوتوا لامرأة. في هذا اليوم أحسست بالعدالة.. لقد سمحوا لفتاة بالمضي قدما».

ومع ذلك تقول زهرة إن البعض لم يحتفل بنجاحها وتتذكر ليلة مخيفة سارت فيها كيلومترين من الاستوديو التلفزيوني إلى منزلها في يناير عندما بدأت شهرتها تتنامى.

تضيف زهرة المنتمية لأقلية الهزارة التي عانت من التمييز طويلا في أفغانستان «كان الجميع يسخرون مني في الطريق... كانت هناك تعليقات حول الأصل العرقي لأنه في قبيلتنا لا يحبذ أن تكون الفتاة مغنية. الآن زاد خوفي».

وحظيت الصحفية التلفزيونية فرح ناز فوروتان (26 عاما) بدعم كبير حينما أطلقت الشهر الماضي حركة على وسائل التواصل الاجتماعي بوسم «خطي الأحمر» لتشجيع النساء والرجال على الإعلان عن الحقوق التي لن يتنازلوا عنها.

وأطلقت فرح ناز الحركة بالإعلان عن أن قلمها الذي يرمز لمهنتها هو خطها الأحمر. ومنذ الإطاحة بحكومة طالبان في 2001 ظهرت صناعة إعلام قوية في أفغانستان تعمل فيها العديد من الصحفيات.

وحظي فيديو فرح ناز بالمشاهدة 12 ألف مرة تقريبا على فيس بوك. وهي تعتزم زيارة جميع الأقاليم الأفغانية وعددها 34 لتوسيع حملتها.

وسجل أنصار الحملة فيديوهات قصيرة بالهواتف الذكية يعلنون فيها عن خطوطهم الحمراء وكانت من بينهم محامية تتحدث عن عملها في الدفاع عن حقوق النساء.

تقول فرح ناز «نؤكد على أننا لن نعود للوراء» مشيرة إلى عهد طالبان.