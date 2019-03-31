بالصور.. كابوتوفا تتجمل بعد فوزها برئاسة سلوفاكيا

المصدر: براتيسلافا - د ب أ

أعلنت اللجنة الانتخابية في سلوفاكيا في وقت مبكر اليوم أن المحامية الليبرالية المعروفة بمحاربتها للفساد، زوزانا كابوتوفا ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

ووفقا للنتائج النهائية غير الرسمية للجنة الانتخابية، حصلت المرشحة البالغة من العمر 45 عامًا على 4ر58 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة التي جرت أمس، متقدمة على ماروس سيفكوفيتش، السياسي المستقل ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والذي حصل على 6ر41 بالمئة من الأصوات.

وهنأ سيفكوفيتش كابوتوفا على فوزها.

وشكرت كابوتوفا الناخبين في كلمة ألقتها باللغات السلوفاكية والتشيكية والمجرية ولغة أقلية الروما «الغجر»، وقالت لأنصارها إنها تعتبر انتخابها إشارة للتغيير.وهتف أنصارها «زوزانا، زوزانا!».

وقالت إنها تهدف في منصبها الجديد لانتهاج «موقف واضح مؤيد لأوروبا».

ومن المقرر أن تؤدي كابوتوفا اليمين في الخامس عشر من يونيو المقبل.

واشتهرت المحامية كابوتوفا، بمكافحة الفساد خلال السنوات السابقة، وهي امرأة مطلقة وأم لولدين حيث شغلت منصب نائب رئيس الحزب السلوفاكي التقدمي قبل أن تغادره، ضمن آلاف المتظاهرين الذين نزلوا للشارع في 2018 بعد اغتيال الصحافي يان كوسياك وخطيبته بالرصاص.