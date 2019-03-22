مسنة تطعن طفلا حتى الموت في سويسرا

المصدر: جنيف - د ب أ

ألقت أجهزة الأمن في سويسرا القبض على امرأة (75 عاما)، للاشتباه في طعنها تلميذا في السابعة من عمره أمس في أحد شوارع بازل.

وقال المتحدث باسم الادعاء السويسري بيتر جيل، لصحيفة باسلر تسايتونغ المحلية، إن الصبي 7 أعوام، كان في طريقه إلى المنزل في نهاية اليوم الدراسي، عندما تعرض للهجوم بسكين.

وعثر مدرس بالمدرسة على الطفل ملقى على الرصيف، وقام باستدعاء الإسعاف على الفور، لكن الصبي لفظ أنفاسه في المستشفى على الرغم من خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وقال جيل: «لقد كانت هناك معلومات بأن شخص مسن كان في موقع الحادث، وبعد وقت قصير، سلمت سيدة سويسرية ( 75 عاما) نفسها إلى النيابة. وقالت إنها طعنت الصبي 7 أعوام حتى الموت».

وأضاف أنه «حتى الآن، ليست لدينا أي معلومات عن الدافع الذي قد يكون وراء ذلك»، داعيا المواطنين لتقديم أي معلومات إضافية.