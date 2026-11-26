منذ توليه قيادة منتخب الإمارات، دخل زلاتكو مرحلة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق ومحاولة معالجة مكامن القصور التي أبعدت «الأبيض» عن دائرة المنافسة لسنوات. وبين المشاركة في «خليجي 27» وما تلاها، بات بالإمكان قراءة بعض ملامح تجربته وتقييم حصيلتها بصورة أولية، وإن كان من المبكر إصدار حكم نهائي على مشروع لايزال بحاجة إلى مزيد من الوقت والعمل. فقد نتفق على أن وصافة كأس الخليج شكلت نتيجة إيجابية في أول اختبار رسمي، ومن شأنها أن تعزز الثقة وتمنح الجهاز الفني مساحة أفضل لمواصلة العمل، لكنها في الوقت ذاته، لا تعني أن المنتخب تجاوز مشكلاته أو بلغ المستوى الذي يتطلع إليه الشارع الرياضي. فالفارق كبير بين تحقيق نتيجة جيدة وإحداث تغيير جذري في أداء المنتخب وشخصيته، وهو ما يفترض أن يكون المعيار الأهم في تقييم العمل بشكل عام.

ولاشك في أن الفترة الماضية منحت زلاتكو فرصة للتعرف إلى إمكانات وقدرات المجموعة والوقوف على العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره وهضمها، لكنها كشفت أيضاً أن الطريق لايزال طويلاً، خصوصاً في ما يتعلق بثبات الأداء وفرض الشخصية أمام المنافسين، حيث تبرز أهمية البناء على ما تحقق، من خلال توسيع قاعدة الاختيارات ومنح العناصر الشابة فرصاً مدروسة، مع أهمية الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة تساعد على قياس مدى التطور، بعيداً عن الاكتفاء بالنتائج التي قد تُخفي أحياناً جوانب كثيرة تتطلب مراجعة وعملاً كبيراً.

وقد نتفق على أنه لا يمكن اختزال مسؤولية النجاح في المدرب وحده، كون الاستقرار الإداري وتوفير متطلبات الإعداد عاملين مهمين، مثلما أن تعاون الأندية ضروري لضمان تكامل الجهود. كما أن اللاعبين يتقاسمون هذه المسؤولية من خلال الالتزام والجدية والرغبة في التطور. فامتلاك العناصر للمقومات الفنية لا يكفي ما لم يقترن بعطاء ثابت وشعور بالمسؤولية، إذ إن صنع منتخب قوي ومنافس يتطلب منظومة متكاملة، لا جهود مدرب أو اجتهادات فردية، ولا يمكن أيضاً أن يتحقق في ظل ظروف متغيرة أو حسابات آنية.

لذا فإن وصافة كأس الخليج كانت محطة إيجابية في المحصلة الأولى، لكنها ليست سقف الطموح، لأن التحدي يبدأ من كيفية استثمار ما تحقق، ومعالجة ما ظهر من نواقص، ثم استثمار النتائج الإيجابية وتحويلها إلى مسار مستقر. فالمنتخب لا يحتاج إلى إنجاز عابر بقدر حاجته إلى حضور ثابت يعيد إليه مكانته القارية ويجعله منافساً دائماً في بطولاتها.