قد تفتح موافقة الجهة المختصة على تقرير فني باب إخلاء المبنى، لكنها لا تمنح مالكه حقاً تلقائياً في تأجير وحداته بأجرة أعلى عقب الترميم. تلك مفارقة قانون جودة وسلامة المباني في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2026: تعجيل الإخلاء لحماية الشاغلين، مع إبقاء أولوية العودة بالأجرة السابقة في صلب المعادلة.

إذا اقتضى التقرير الفني صيانة المبنى ومعالجة عيوبه للحصول على شهادة الجودة والسلامة، وجب على شاغليه إخلاؤه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التقرير. وعند الامتناع، يجوز للمالك طلب الإخلاء قضائياً أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي ينظر الدعوى على وجه السرعة، ويكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل. إذاً، لا يكفي أن يصف المالك أعماله بأنها (ترميم)؛ فالمسار الاستثنائي يبدأ بتقرير فني وموافقة رسمية.

في المقابل، تقرر المادة 15 أولوية العودة لمن أُخلي وفق هذا القانون بعد إعادة البناء أو انتهاء الصيانة ومعالجة العيوب، وبالأجرة المتفق عليها ذاتها في عقده قبل الإخلاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. والأولوية ليست عودةً آلية، كما أن ثبات الأجرة ليس حظراً على اتفاق لاحق يرضاه الطرفان.

غير أن الدقة تقتضي التمييز: أولوية العودة لم تبدأ في 2026. فالمادة 29 من قانون الإيجارات، بعد تعديلها سنة 2008، قررتها بعد الهدم وإعادة البناء أو الترميم، لكنها أحالت تحديد الأجرة إلى ضوابط المادة 9. أما قانون سلامة المباني فقد نص، في حالات الإخلاء الواقعة وفقه، على الأجرة السابقة، لذلك قد يتوقف النزاع الحقيقي على سبب الإخلاء وسنده، لا على تسمية الأعمال بعد إنجازها.

لا تُقرأ ورقة الإخلاء وحدها. يجب فحص التقرير المعتمد، وموافقة الجهة المختصة، وعقد الإيجار، وتاريخ اكتمال الأعمال، وإخطارات الطرفين. فالهدم المعتمد يخضع في إجراءات الإخلاء لقانون الإيجارات، بينما للصيانة مسارها الخاص. وتظل مهلة الـ30 يوماً لممارسة أولوية العودة، الواردة في المادة 29، نقطةً تستلزم الحذر عند تداخل النصين.

خلاصة القول، لا تنتهي آثار الإخلاء بإصلاح المبنى، فإذا كانت السلامة تبرر إخراج الشاغل وفق شروط القانون، فإن اكتمال الأعمال يفتح اختباراً آخر: هل حُفظت له أولوية العودة، وبأي أجرة؟ في هذا السؤال يظهر الفارق بين ترميم العقار وإعادة تسعير العلاقة الإيجارية.