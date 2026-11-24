هناك جيل عاش طفولته في عالم، ووجد نفسه في منتصف العمر يعيش في عالم آخر مختلف تماماً. لم تكن التحولات التي شهدها بسيطة، بل مست كل تفاصيل حياته، من طريقة التعلم والعمل، إلى العلاقات الاجتماعية، وحتى مفهوم الخصوصية.

إنه الجيل الذي ولد في الستينات والسبعينات، وعاش سنواته الأولى دون إنترنت أو هواتف ذكية. كان ينتظر أياماً حتى تصله رسالة، ويقصد المكتبة بحثاً عن معلومة، ويعرف أخبار أصدقائه من خلال اللقاءات والزيارات، لا من الصور التي ينشرونها كل صباح، ثم وجد نفسه، خلال سنوات قليلة، أمام ثورة تقنية هائلة، اضطر إلى تعلم أدواتها، والتكيف مع إيقاعها المتسارع، دون أن يتخلى تماماً عن عاداته القديمة.

والمثير أن هذا الجيل لم يكتف بمشاهدة التحولات، بل شارك فيها، وتعلم استخدام الكمبيوتر والإنترنت، ثم دخل عالم الهواتف الذكية والتطبيقات، وأصبح يؤدي أعمالاً لم يكن يتخيل وجودها في شبابه.

لكن لهذا التكيف ثمناً نفسياً لا يلتفت إليه كثيرون، فحين تتغير الحياة بهذه السرعة، يجد الإنسان نفسه مطالباً بإعادة ترتيب أفكاره وعاداته باستمرار، بينما يحتفظ في ذاكرته بصورة أخرى للعالم، أكثر بطئاً، وأقل ازدحاماً بالمعلومات.

ولعل أكثر ما يميز هذا الجيل أنه يستطيع المقارنة بين زمنين عاشهما بالفعل، لا من خلال الكتب أو حكايات الآباء. يعرف قيمة التطور، لكنه يعرف أيضاً ما فقدناه في الطريق، من بساطة العلاقات، وطول الجلسات، وعمق المشاعر، والقدرة على الاستمتاع بالوقت دون الحاجة إلى توثيقه.

إنه جيل لا يرفض الحاضر، ولا يريد العودة إلى الماضي، لكنه يحمل تجربة إنسانية تستحق الإصغاء إليها باهتمام، ودراستها بعمق، وتوثيقها بأمانة، خصوصاً من الأجيال التي ولدت والعالم كله حاضر بين يديها، بضغطة زر.

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