بينما انطلقت أمس كأس العالم للناشئين في قطر بمشاركة 48 منتخباً، تُختتم اليوم التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027 في أوزبكستان. ويتزامن الحدثان في مشهد يفتح نقاشاً حول العدالة التنافسية بين الأجيال، بعدما حصلت تسعة منتخبات آسيوية على التأهل المباشر، استناداً إلى مشاركتها في مونديال قطر، بينما تتنافس 35 دولة على سبع بطاقات فقط، فهل من العدالة أن يحصل جيل جديد على بطاقة التأهل بفضل إنجاز حققه جيل سبقه؟

تنص المادة 5.4.2 من لائحة البطولة على إمكانية منح التأهل المباشر للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، وفق المبادئ التي تحددها لجنة المسابقات. وبالتالي، فإن القرار يستند إلى أساس تنظيمي، لكن مشروعيته لا تعفيه من التقييم الفني.

فاللاعبون الذين حققوا التأهل إلى المونديال قد يختلفون عن الجيل الذي سيخوض نهائيات آسيا التالية، ما يعني أن البطاقة المباشرة لا تعكس بالضرورة الجاهزية التنافسية للاعبين الجدد. وفي المقابل، تخوض بقية المنتخبات تصفيات لا يتأهل منها إلا متصدر كل مجموعة، وقد تفقد فرصتها بسبب خسارة واحدة.

وقد تمنح هذه الآلية الاتحادات المتأهلة مباشرة وقتاً أطول للإعداد، وتخفف ضغط المباريات والأحمال البدنية، لكنها تقلل أيضاً فرص الاحتكاك التنافسي بين المنتخبات المختلفة.

وهنا تظهر مسؤولية الاتحادات الوطنية في ربط نجاح جيل بإعداد الجيل التالي، من خلال برامج واضحة ومعايير اختيار ومتابعة مستمرة لتطور اللاعبين في الأندية والأكاديميات، حتى لا تصبح بطاقة التأهل بديلاً عن اختبار الجاهزية الفنية.

وتبقى القضية الأعمق مرتبطة بأهداف مسابقات الناشئين؛ فهل الأولوية لمكافأة الاتحادات على نتائجها السابقة، أم توفير فرص تنافسية تتيح لكل جيل اختبار قدراته واكتساب الخبرة؟

إن تطوير كرة القدم الآسيوية لا يقاس بقوة المنتخبات المتأهلة وحدها، بل بجودة المسار الذي يصنع تلك المنتخبات.

فهل ينبغي أن يرث جيل بطاقة التأهل من جيل سبقه، أم أن لكل جيل الحق في أن يصنع استحقاقه بنفسه؟

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