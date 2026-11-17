كثيراً ما واجهت صعوبة عند البحث في تاريخ الرياضة الإماراتية، إذ إن الأرشيف غير متكامل وغير متاح بسهولة، وهنا أثمن دور الأستاذ محمد الجوكر الذي يسعى جاهداً إلى أرشفة تاريخ الرياضة، رغم التطور التقني الكبير الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.

وفي الوقت ذاته، أخشى أن تنسى الأجيال الجديدة الأساطير الذين أسهموا في صنع إنجازات الرياضة الإماراتية بمختلف ألعابها، من لاعبين وإداريين ومدربين وإعلاميين وحكام ومشجعين، وهو إرث مهم يجب أن يبقى محفوظاً للتاريخ، وأن ينتقل من جيل إلى جيل بكل فخر واعتزاز.

لذلك راودتني فكرة أتمنى أن تجد مكاناً وقبولاً، وهي إقامة قاعة لأساطير الرياضة الإماراتية، تكون مبنى يضم متحفاً لحفظ تاريخ الرياضة الإماراتية بمختلف ألعابها، وتكريم أعلامها وروادها ومطوّريها عبر التاريخ.

تُعنى القاعة بتكريم اللاعبين واللاعبات الأساطير، والمدربين والحكام والمساهمين في تطوير رياضتنا، الذين وضعوا بصمتهم وصنعوا المجد، من التأهل إلى كأس العالم في كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، وصولاً إلى من خلّدوا أسماءهم في تاريخ الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إضافة إلى مختلف البطولات القارية والإقليمية المهمة.

يضم المتحف قطعاً أثرية وتذكارية نادرة، وقمصاناً وميداليات وكؤوساً، مدعّماً بالصور والمقاطع المرئية لأهم الإنجازات والأحداث، تُعرض بطريقة مبتكرة وتفاعلية تواكب تقدم دولة الإمارات وتطورها، وتحوّل التاريخ إلى تجربة حية يشعر بها الزائر ويتفاعل معها بكل شغف وحماسة.

على أن يُقام حفل سنوي لتكريم الأساطير، ويتم اختيارهم عبر لجنة من الإعلاميين والمؤرخين وأعضاء القاعة ومختلف أطياف المجتمع، مع الاستفادة من القاعة في إقامة الندوات والمناسبات والنقاشات حول شؤون الرياضة الإماراتية ومستقبلها وتطويرها.

بهذا نحافظ على إرثنا، فلا تنسى الأجيال القادمة أسماء أساطيرنا، كعدنان الطلياني ورفاقه في مونديال 1990، وتاريخنا الأولمبي ومحطاتنا المهمة، التي يجب أن تُخلّد وتبقى في أذهان كل جيل، لأنه تاريخ نفخر ونعتز به كثيراً.

وستحفّز القاعة كل طفل على السعي لتخليد اسمه فيها يوماً ما، وستفتح آفاقاً عديدة عبر الزيارات المدرسية والحفل السنوي والمؤتمرات. حينها سيكون التاريخ محفوظاً، وإرثنا مخلّداً، وسيكون الدخول إلى القاعة طموح كل رياضي، وفخراً لا يُقدَّر بثمن لكل من دخلها، ومصدر إلهام دائم للأجيال القادمة في كل مكان.

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