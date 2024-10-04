إفريقيا زملكاوية

نهنئ جماهير الزمالك العريضة من الخليج إلى المحيط بفوز «المارد الأبيض» على الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي بنهائي جميل أقيم في الرياض.

وبكل جدارة واستحقاق، نال الزمالك الكبير لقبه القاري الثاني في غضون أشهر بعد الكونفيدرالية، وعاد إلى الواجهة بكرة المتعة والفن والهندسة.

عمل إداري محترم من قبل حسين لبيب في التعاقدات الكثيرة والمؤثرة، ومن هذا المنطلق حقق الزمالك مبتغاه وهو «السوبر» الذي كان بمثابة هدية للجمهور الزملكاوي الكبير العاشق والمتيم بالقميص الأبيض.

عندما يكون العمل بصمت، تحقق النتائج والألقاب، وأعتقد أن الزمالك عائد إلى مواصلة حصد الألقاب، وعليه فقط التركيز، خصوصاً أن هناك بطولة قادمة، وهو السوبر المصري الذي سيقام في أبوظبي.

رغم أخطائه السابقة والعديدة في المباريات الماضية من قبل مدرب الزمالك غوميز، إلا أنه أحسن التعامل مع مباراة الأهلي بفرض أسلوبه وهيمنته أمام غريمه التقليدي، وتفوق على كولر بتغييراته بدخول المنسي صاحب الهدف التاريخي.

جمهور الزمالك حاضر وساند الفريق بطريقته الخاصة، حيث أظهرت اللقطات التلفزيونية حب المشجع الزملكاوي لفريقه، وهذا يدل على عراقة هذا الفريق الكبير، ولسان

حالهم الآن يقول «البطولة في ميت عقبة».

صفقات نادي الأهلي بقياده كولر لم تشكل إضافة، وأعتقد أن الأهلي يحتاج إلى «مهاجم سوبر»، وكذلك هناك مشكلة في تكرار الأخطاء نفسها في كل موسم، بعدم التعاقد مع لاعبين سوبر، والكل يعلم أن الأهلي مشاركاته الخارجية كثيرة، والكل يتذكر المقلب الكبير «موديست» الذي كلف النادي مبلغاً ضخماً، وكان المردود صفراً.

تغييرات إدارية كثيرة في نادي الأهلي، خصوصاً بعد الخسارة أمام الزمالك، لأن وضع الفريق غير مطمئن، إذ إن بعض اللاعبين هدفهم الظهور في «السوشيال ميديا»، وعدم التركيز على المستطيل الأخضر.

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