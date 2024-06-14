في عصر بات سريع الخطى نحو العالمية، فإن التميز والهيمنة على البطولات هو شعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك مجموعة سيتي، الذي لا يألو جهداً للوصول إلى القمة، من حيث السبق والريادة على مستوى المؤسسات الرياضية، وهو ما تعكسه الإنجازات التاريخية الكبيرة التي حققها مانشستر سيتي طوال السنوات الماضية، وآخرها الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 2024.

فوز مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأقوى والأفضل على مستوى العالم بمثابة فخر واعتزاز لنا، وها هو اليوم يجني ثمار التخطيط المبدع، بعد أن ارتقى إلى سلم البطولات ومنصات التتويج، وهذا لم يكن وليد الساعة أو جهد يوم واحد، وإنما بالتخطيط السليم المدروس، ونؤكد أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المزيد من البطولات، وأن الوصول إلى القمة ليس بالأمر الصعب، ولكن كلمة الصعب لا توجد في قاموس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ضمت قائمة إنجازات مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، منذ انضمامه لفريق السيتي حتى الآن 17 لقباً، وبات استمراره على رأس الجهاز الفني حتى إعلان اعتزاله التدريب على غرار أليكس فيرغسون مع مان يونايتد، مطلب محبي نادي مانشستر سيتي، لكي يحقق ويحطم أرقام السير ونادي مان يونايتد في عدد البطولات.

ونجح المدرب غوارديولا في تحقيق رقم قياسي مميز في تاريخ الكرة الإنجليزية، عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات متتالية.

ويتجه غوارديولا لتحطيم الأرقام القياسية التي حققها السير أليكس فيرغسون خلال تدريب مانشستر يونايتد طوال 26 عاماً، ظفر خلالها بـ38 بطولة، بما في ذلك 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمس كؤوس للاتحاد الإنجليزي، ولقبان في دوري أبطال أوروبا، وحصل على الوسام الملكي من ملكة بريطانيا الراحلة.

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