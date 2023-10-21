كرة المغرب.. نقلة نوعية

- فوز المغرب باستضافة مباريات كأس العالم ومونديال الأندية أمر متوقع لأن رئيس الجامعة الملكية فوزي لقجع عندما تولى الرئاسة أحدث نقلة كبيرة في الكرة المغربية، وأصبح الفارق كبيراً بين الكرة المغربية والبقية.

وتفوق المغرب على الكثير من الدول خصوصاً الإفريقية سواء من حيث البنية التحتية والملاعب وحتى المنتخبات بشكل عام، ما جعل المغرب من الدول المصنفة من فئه «أ».

يعتبر فوزي لقجع من أنجح رؤساء الاتحادات الرياضة فهو رجل مسؤول جعل البوصلة تتجه نحو المغرب بالاستضافات العديدة وتوهج الأندية والمنتخبات على الصعيد الخارجي والكل يعلم أن فريق الوداد هو السفير الخارجي للمغرب، وكذلك نهضة بركان الذي لديه نتائج ممتازة على الصعيد الإفريقي، وهذا دليل على تقدم الكرة المغربية بشكل كبير وتفوقها على الكثير من الأندية الإفريقية.

الشيء الجميل لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم هو تأثيرهم الكبير على اللاعبين المغاربة الذين يلعبون لأندية أوروبية، وآخرهم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز الذي سيمثل المنتخب المغربي في الفترة المقبلة حسب المصادر، وهو إضافة كبيرة لـ«الأسود الأطلس»، وفي السياق نفسه العمل متواصل لضم أكثر من موهبة مغربية والمحاولات مستمرة مع الطيور المغربية المهاجرة.

- مباراة كبيرة قدمها المنتخبان المصري والجزائري في مدينه العين وهذا يعكس قيمه المنتخبين الشقيقين، حيث شاهدنا «ريتم» عالياً وحضوراً جماهيرياً كبيراً ومتوقعاً، ومن هذا المنطلق نشكر المنظمين على هذه المباراة، ودائماً دولة الإمارات محط أنظار العالم.

- الإمارات سباقة لفعل الخير وهي دائماً تعمل بصمت ومن دون ضجيج وآخرها مع الأشقاء في فلسطين، نحن لا نحتاج إلى بهرجة إعلامية فالعمل هو من يتحدث عن دولة الإمارات، الحمدالله على نعمة الإمارات نقولها دائماً، ونحن محظوظون بالقيادة الرشيدة لدولتنا.

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