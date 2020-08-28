يغادر النجم الكبير، البرازيلي إدواردو، البيت الهلالي، بعد مشوار حافل بالإنجازات والألقاب، وكان معشوق الزعيم أحد الأجانب المميزين الذين مروا على النادي، وكانت له بصمة واضحة مع الزعيم الهلالي بإبداعاته وأهدافه الحاسمة، وكان علامة فارقة مع الفريق الهلالي الكبير في القارة الآسيوية.

عندما يغادر نجم بوزن إدواردو، تكون هناك فجوة من الصعب تعويضها، خصوصاً أن هذا النجم الكبير «شايل الهلال» في معظم المباريات التي خاضها، لاسيما الكبيرة والحساسة، وجاء هذا اليوم ليغادر ناديه والحزن يسيطر على جماهير الأزرق، ولكن هذه هي سنة الحياة.

وستكون المحطة المقبلة للبرازيلي إدواردو في دوري الخليج العربي مع شباب الأهلي، وهي محطة مهمة لهذا النجم الكبير، صحيح أنه ليس نفسه قبل الإصابة، إلا أن عودته متوقعة مع شباب الأهلي، فهو لاعب منضبط داخل الملعب وخارجه، ومكسب لدورينا.

إدواردو يحتاج إلى فريق متكامل مثل شباب الأهلي الذي يمتلك كل المقومات للمنافسة على الدوري في الموسم الجديد، وهو اختيار موفق للنجم البرازيلي الكبير، وأعتقد أنها محطة مهمة لكونه تحدياً جديداً له.

- المنافسة شرسة في الدوري السعودي، ومازال الزعيم الهلالي يغرد خارج السرب، وهو الأفضل بينهم، والمباراة المقبلة هي مفترق طرق للهلال لحسم الدوري السعودي الممتع والجميل. وأعتقد أن الهلال يستحق بطولة الدوري، لأن بيئة الهلال صحية، فهي تجذب معظم اللاعبين المواطنين والأجانب.

- الشارقة والنصر من أكثر الأندية صرفاً في هذا الموسم، ولا أستبعد منافستهما، لكونهما من الأندية الأكثر صرفاً وبذخاً، سواء بتعاقدات اللاعبين المواطنين أو الأجانب.. ففي السابق كنا نرى العين وشباب الأهلي والجزيرة، أما الآن فقد تغيرت الآلية والحال، حتى الأنظار اتجهت إلى فريقي الملك الشرجاوي والعميد النصراوي، وهما الأكثر استعداداً من وجهة نطري، حسب المعطيات والتعاقدات.

- الشارقة والنصر من أكثر الأندية صرفاً في هذا الموسم ولا أستبعد منافستهما على الدوري.