«الإذلال الكروي» هو ما حصل وشاهده الجميع في مباراة البايرن وبرشلونة. كل شيء ممكن تقبله في كرة القدم إلا الإذلال بالشكل الذي حصل من غريمك، خصوصاً إذا واجهت ريال مدريد أو البايرن أو اليوفي، أو حتى المانيو والسيتي، وغيرهم من كبار أوروبا. أن تخسر بهدف مقبول في بعض الأحيان، لكن أن تخسر بنتيجة كبيرة فهذا غير مقبول، ومرفوض، خصوصاً من قبل جماهير البرسا.

النتيجة ستسجل في سجلات برشلونة، الذي كان في يوم ما حاصداً للألقاب والبطولات، ومحطم الأرقام، ولكن من المؤسف أن يأتي هذا اليوم، وأن يودع البطولة بخسارة غير متوقعة، بل بكارثة حلت بالفريق الكتالوني. الكل يعلم أن برشلونة ليس هو فريق زمان، ولا ميسي هو نفسه الهداف الخطير، الذي يسجل من أنصاف الفرص، فقد تغير وضع الفريق من مرعب إلى فريق عادي، ومتواضع جداً.

مشكلة البرسا الأساسية في المدرب الذي تمت إقالته، وهو أمر كان متوقعاً، ومع وجود إدارة لا تستحق أن تكون في هذا النادي الكبير، بجانب أن معظم الصفقات كانت ضعيفة، فصفقات كوتينيو وديمبلي وغريزمان من وجهة نظري كلّفت النادي مئات الملايين، وكانت فقط لتحسين صورتهم أمام الجماهير على حساب الفريق، وهذا بصراحة واقع برشلونة منذ ثلاث سنوات تقريباً، مع صرف أموال طائلة، والنتيجة صفر.

إقالة كيكي ستين ليست نهاية المطاف، لأنه لابد أن يتغير نادي برشلونة بإدارته ولاعبيه، وحتى طريقته وضعفه الدفاعي الذي تسبب في النتيجة الكارثية، وأعتقد أن بعض الأسماء كانت ضعيفة، وعليها المغادرة، وعلى رأسها بيكيه وفيدال وبوسكيتس، وغيرهم، الذين يشكلون نقطة ضعف في الفريق الكتالوني.

ردود الفعل في «التواصل الاجتماعي» بعد هزيمة برشلونة كانت كثيرة وعديدة، والأغلبية كانوا يتوقعون خسارة برشلونة، لأن البافاري فريق قوي ومتمكن، ويفرض عليك تشجيعه، نظراً لأدائه وقوته. الكل يعلم أن الفرق الألمانية تصنف بـ«12 سلندر»، حتى لو توقفت الحياة لا يتأثر البايرن، باللياقة البدنية، والتكتيك العالي، والانضباط.

• البافاري فريق قوي ومتمكن، ويفرض عليك تشجيعه.

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