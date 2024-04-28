"جوجل" تعطي أولوية لوسائل النقل الصديقة للبيئة في نتائج البحث وخدمة الخرائط الرقمية

أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية جوجل إعطاء أولوية لعرض مسارات المشاة وخطوط السكك الجديدة على صحفات نتائج البحث عن طرق القيادة أو الرحلات الجوية، بهدف الترويج لوسائل الانتقال والحركة الأقل تلويثا للبيئة والنظيفة.

وقالت الشركة "في خدمة الخرائط (جوجل مابس) أطلقنا خاصية تظهر وسائل النقل العام، ومسارات المشاة القريبة من طرق القيادة، إذا كان السير أو استخدام وسيلة نقل عام مناسب وعمليا عند المقارنة مع وسائل الانتقال الأخرى"، مضيفة أنها ستوفر هذه الخصائص الجديدة في 15 مدينة على مستوى العالم منها أمستردام وبرشلونة ولندن.

كما تعتزم جوجل عرض معلومات عن رحلات القطارات والحافلات على خدمة البحث عن رحلات الطيران جوجل فلايتس، وهي الإضافة التي قدمتها على محرك البحث جوجل في 2023. ومنذ العام الماضي تعرض جوجل خيارات القطارات المتاحة عندما يبحث المستخدم عن خطوط الطيران المتاحة للوصول إلى وجهة معينة، وذلك وفقا للطريق الذي يبحث عنه المستخدم.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان الحكومة الإسبانية في وقت سابق من العام الحالي اعتزامها حظر تسيير رحلات جوية قصيرة المدى إذا كانت هناك خطوط سكك حديدية بديلة لخدمة المدن التي تربط بينها هذه الرحلات الجوية. وفي العام الماضي فرضت فرنسا حظرا على رحلات الطيران التجاري بين المدن التي تحتاج القطارات إلى ساعتين ونصف أو أقل للربط بينها.

وخلال الشهور الماضية تم الإعلان عن العديد من رحلات السكك الحديدية الليلية الجديدة أو التي تم إحياؤها بين المدن الأوروبية، حيث قالت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان مؤخرًا إنها سجلت زيادة بنسبة 20٪ في عدد ركاب رحلات القطارات للمسافات طويلة أو عبر الحدود في عام 2023.