الإدارة الأمريكية تشكك في تقارير جمع الصين بيانات من منطاد تجسس فوق مواقع عسكرية حساسة

ذكرت وكالة "رويترز" أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن لم تتمكن من تأكيد التقارير التي تفيد بجمع الصين بيانات عبر منطاد تجسس حلق فوق مواقع عسكرية حساسة في وقت سابق من هذا العام، وأنها لا تزال تحلل حطام المنطاد.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون كبار بأن المنطاد الصيني نقل البيانات إلى بكين رغم جهود الحكومة الأمريكية لمنعه من ذلك.

وقد أدى هذا الحادث إلى زيادة الانتقادات الموجهة لبايدن من قبل الجمهوريين. وعلى الرغم من ذلك، لم تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض هذه الرواية، مؤكدة أنها تحلل حاليًا الحطام.

وحتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية الصينية أو السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

إضافة إلى ذلك، تزيد هذه التقارير من التوترات بين الولايات المتحدة والصين في ظل تنافسهما على الهيمنة العالمية والتقدم التكنولوجي. ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من اتهام الولايات المتحدة للصين بسرقة بيانات تقنية حيوية وسرقة ملكية فكرية، وهو ما نفته الصين بشدة.

وتشير بعض التقارير إلى أن هذا الحادث قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد الصين من قبل الولايات المتحدة، وقد يتم طرح هذا الموضوع في الاجتماعات القادمة بين البلدين.