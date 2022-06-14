يسرق ديزل من محطة وقود ويفر على الأقدام من الشرطة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

احتجزت الشرطة رجلا في غرب ألمانيا بعد أن سرق ديزل من محطة وقود.

وذكرت الشرطة ليلة أمس، أن الرجل 36 عاما ملأ سيارته من طراز "أودي" بـ 160 لترا من الديزل مساء أمس، ثم فر بسيارته من محطة الوقود في قرية ديتسهولتستال دون أن يدفع.

وخلال الفرار تجاهل السائق إشارة حمراء، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى يقودها مسن 78 عاما. ثم خرج اللص من سيارته ليواصل الفرار سيرا على الأقدام، لكن أفراد الشرطة تمكنوا من القبض عليه بعد فترة قصيرة بمساعدة كلب بوليسي.

وأصيب السائقان بجروح طفيفة في التصادم. وقدرت الشرطة الأضرار بــ 20 ألف يورو.

ولأنه كان يقود سيارته بدون رخصة وتحت تأثير الكحول والمخدرات، يواجه اللص عدة تهم جنائية. بالإضافة إلى ذلك، كان يقود سيارته بلوحة ترخيص مزورة.

وجراء عواقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا يضطر سائقو السيارات في ألمانيا لدفع أموال أكثر الآن لملء سياراتهم بالوقود، لكن الشرطة لم تتكهن بشأن الدافع وراء الجريمة.