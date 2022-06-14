يقطع التيار الكهربائي عن مركز شرطة بعد تغريمه مخالفة!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم أحد رجال الخطوط الكهربائية على قطع التيار الكهربائي عن مركز شرطة هارداسبور انتقاماً من الشرطة بعد أن تم تغريمه بسبب عدم حمله وثائق ملكية الدراجة الخاصة به، وذلك كما ذكرت صحيفة "انديا تايمز".

وأضافت الصحيفة أن العامل قرر الانتقام بعد تغريمه من قبل أحد الضباط في نقطة تفتيش، حيث طلب منه الضابط إبراز أوراق تسجيل دراجته النارية، وبسبب عدم وجود الأوراق معه، وقع عليه غرامة 500 روبية.

وأخبر العامل، الشرطي أنه لم يكن بحوزته الوثائق في ذلك الوقت ولكن يمكنه احضارها ومع ذلك رفض الشرطي ووقع المخالفة، وكان عامل الخط محبطا للغاية لدرجة أنه قرر التعاون مع زملائه في قسم الكهرباء، للانتقام من الشرطي وقطع التيار الكهربائي عن مركز الشرطة بكامله، والمفارقة، أن العامل أخبر وسائل الإعلام أن مركز الشرطة كان يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني!.