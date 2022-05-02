عيد الفطر هذا العام.. دول العالم الاسلامي تحتفل في 3 أيام مختلفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحتفل أغلب الدول الإسلامية اليوم الإثنين الموافق الثاني من مايو 2022 بأول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت بضع دول أن الأحد الأول من مايوهو أول أيام العيد.

وهناك مجموعة ثالثة من الدول أعلنت أن العيد يحل يوم الثلاثاء الثالث من مايو.

وبدأ عيد الفطر الأحد في كل من أفغانستان والنيجر ومالي، بينما يصادف يوم الإثنين في أغلب الدول الإسلامية، ومن بينها: الإمارات، البحرين، السودان، الصومال، العراق، الكويت، السعودية، اليمن، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، وموريتانيا.

أما الدول التي اعتبرت العيد يبدأ الثلاثاء هي الهند، باكستان، بنغلاديش، وإيران.