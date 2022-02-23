سجين ينشر مقاطع مثيرة للجدل على "تيك توك"! .. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

قام أحد السجناء في بريطانيا بنشر مجموعة مقاطع مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر النزيل نمط غرفته بالسجن والتي شبهها البعض بأنها أشبه بغرفة في فندق فاخر، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأاضافت الصحيفة أن النزيل الذي يقضي سبع سنوات في السجن نشر سلسلة من مقاطع الفيديو في الأيام الأخيرة ، يعرض عدداً من العناصر الفاخرة، بما في ذلك تلفزيون بشاشة مسطحة، ومرطب هواء ونظام صوت وهاتف أرضي وملابس يبدو عليها أنها باهظة الثمن.

كما أنه ظهر في أحد المقاطع وهو يتباهى بقضائه ليلته بالقرب من موقد النار بجانب تلفازه عالي الدقة، بينما نشر في مقطع آخر مجموعة صور لسجناء يرتدون ملابس باهظة الثمن ووجوههم مغطاة بالرموز التعبيرية، كما نشر مقطع فيديو لمأكولات فاخرة قال إنها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده في السجن!.

وأثارت المقاطع التي نشرها السجين تحت اسم "HMP Unknown"، عبر حسابه الذي اتضح أنه تم انشاؤه في 2018، استياء رواد مواقع التواصل خاصة بعد أن حصد المقطع أكثر من مليون مشاهدة منذ أول مشاركة له يوم الجمعة، وحصل أيضا على 6000 متابع و 46000 إعجاب.

وأطلق السجين على أسلوب حياته تسمية "HMP livin"، ووضع عنوان للمقطع الذي أثار استغراب رواد موقاع التواصل "عندما تبدو الزنزانة وكأنها غرفة فندق".