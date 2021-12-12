يعثران على ابنهما بعد غياب 14 عاماً..ويفاجأهما بقرار صادم

بعد رحلة بحث ومعاناة استمرت 14 عاماً، عثر زوجان صينيان على ابنهما المفقود عند أسرة صينية، وبعد اللقاء والعناق قرر الابن البقاء مع الأسرة التي تربى معها ما شكل صدمة لوالديه.

رحلة 14 عامًا قضاها الزوجان حزنًا وقهرًا على فقد ابنهما، وسنوات طويلة من البحث الدائم المستمر، استخدما خلالها جميع الوسائل التقليدية القديمة والوسائل الحديثة الحالية، من أجل أن يعثرا على ابنهما الذي اختطف عام 2004، حين كان يبلغ من العمر 4 سنوات.

وعندما عثر على ا ابنهما الذي عاش 10 سنوات في أحضان أسرة أخرى، وتأكدا من حقيقة هويته بعد تحليل الحمض النووي، وبعد اللقاء الحار بين الأسرة وابنهما، قرر الابن أن يكمل حياته مع الأسرة التي تربى في أحضانها 10 سنوات كاملة، لأنه لم يكن على علم ودراية بنسبه الحقيقي، ولم تكتمل فرحة الأبوين بعد قرار الابن بالبقاء مع الأسرة التي تربى معها.

ونجحت الشرطة باعتقال الخاطف الذي تبين اختطافه لطفلين آخرين.