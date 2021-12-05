أميركي يحرق منزله للتخلص من الثعابين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشعل صاحب منزل النيران في منزله الذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع تقريباً في ديكرسون بولاية ماريلاند الأميركية، لوقف غزو الثعابين للعقار حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

قال بيت بيرينجر، المتحدث الرئيسي باسم خدمة الإنقاذ في مقاطعة مونتغومري للشبكة: "إن مشكلة الثعابين أزعجت المالك والمستأجر السابق أيضاً".

وأضاف بيرينجر: "هناك شركات تقدم خدمات للتخلص من الآفات وتقديم توصيات أو المبيدات لمكافحتها".

وأشار إلى أن عدد الثعابين بالمنزل غير معروف، ولكن نظراً لسقوط المنزل تحت الأنقاض بعد الحريق، يفترض أنهم لم يعودوا يعيشون هناك.

وأوضح بيرينجر بأن الفحم يستخدم كمصدر حرارة ولإثارة الدخان في المنازل وذلك لإزعاج الثعابين ودفعها للمغادرة، ولكن تم وضعه بالقرب من المواد القابلة للاحتراق، مما أدى في النهاية إلى اشتعال النار في المنزل.

وأخبر بيرينجر شبكة "سي إن إن" أن المالك كان في المنزل قبل ساعات قليلة، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أحد عند بدء الحريق.

وأشار بيرينجر إلى أنه وفقاً للسجلات العامة تم شراء المنزل مؤخراً مقابل 1.8 مليون دولار وأن الأضرار ستكلف أكثر من مليون دولار. واعتبرت إدارة الإطفاء الحادث بأنه غير متعمد لعدم وجود دليل أو نية لإشعال النار.