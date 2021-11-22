"سهير البابلي" تتصدر "تويتر".. وفنانون ومغردون ينعونها: "هتوحشينا يا سوسكا"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم الفنانة المصرية الراحلة، #سهير_البابلي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب ساعات على إعلان نبأ وفاتها، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى مغردون، من مختلف الدول العربية، وفنانون، البابلي، عبر صفحاتهم، معبرين من خلال الوسم عن حزنهم على فراق الفنانة القديرة، التي كانت أعمالها على المسرح، أو في التلفزيون أو السينما، بالنسبة لهم مصدرا للسعادة والفرح.

ووصف مغردون البابلي بـ "ست الهوانم"، مشيرين إلى أن برحيلها خسر الفن العربي هرما فنيا كبيرا لا يعوض، فقال أحد المغردين: "وداعا يا ست الهوانم.. برحيلك خسر الفن قامة كبيرة وسقط هرم فني كبير لا يعوض.. رحمك اله يا من أسعدتنا وأفرحتنا".

ونعى الكثير من المغردون الفنانة الراحلة تحت اسم "سوسكا"، مشيرين إلى أن أدوارها كانت جزءا من ذاكرتهم الجميلة التي ستبقى حتى بعد مماتها، فقال أحدهم: "يا ليتها كانت إشاعة.. هذه المرة رحلت الجميلة سوسكا صانعة ذكرياتنا الجميلة التي ستبقى تعيش فينا ما حيينا.. الله يرحمها و يجعل مأواها الجنة".

من جانبهم تناقل مغردون أشهر المقولات لسهير البابلي، التي قالتها في أعمالها ولا تزال راسخة عند كل من سمعها، وسُطرت في تاريخ الفن المصري، ومنها ما كتبه أحد المغردين: "ناسبنا الحكومة وبقينا قرايب" و "تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟"

كما استرجع مغردون أهم الشخصيات التي قدمتها الفنانة سهير البابلي، فقالت إحدى المغردات: "مع السلامه يا بكيزه هانم.. مع السلامة يا سكينة.. ضحكتك كانت سبب في ضحكتنا كلنا. الف رحمة و نور تنزل عليك.. انا لله وانا اليه راجعون...".

ومن جهتهم نعى فنانون مصريون وآخرون من مختلف الدول العربية، الفنانة سهير البابلي، معبرين عن حزنهم وصدمتهم برحيلها.

وكتبت الفنانة المصرية يسرا، في حسابها على "تويتر": "من الحاجات الصعبة اللي ممكن الواحد يعيشها إنه ميقدرش يودع أقرب الناس لقلبه.. يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك بسبب ظروف التصوير بره مصر.. مع السلامة يا أعز وأحن سوسكا في حياتي وفحياة كل اللي يعرفك.. متهنية في الجنة ونعيمها يا ست الهوانم #سهير_البابلي".

من الحاجات الصعبة اللي ممكن الواحد يعيشها إنه ميقدرش يودع أقرب الناس لقلبه.. يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك بسبب ظروف التصوير بره مصر.. مع السلامة يا أعز وأحن سوسكا في حياتي وفحياة كل اللي يعرفك.. متهنية في الجنة ونعيمها يا ست الهوانم #سهير_البابلي 💔 pic.twitter.com/Sc90YOwIVk — Youssra (@Youssra) November 21, 2021

وعبرت الفنانة المصرية إسعاد يونس، ورفيقة عمر الفنانة الراحلة، عن صدمتها برحيل سهير البابلي، حيث اكتفت بنشر صور للبابلي والتعليق عليها بقلب مكسور دون أي كلمات.

وكتب الإعلامي السوري مصطفى الآغا: "هرم فني يغادر هذه الحياة... رحم الله سهير البابلي".

كما كتب الفنان المصري مصطفى شعبان ناعيا البابلي: "الله يرحمها ويحسن إليها قامة فنية وإنسانية كبيرة لا تعوض".

من جانبها كتبت الفنانة السورية أصالة: الله يرحم الممثله القديره سهير البابلي ويعوّضها الجنّه ويعين أهلها وكلّ غالي عليها على فراقها #سهير_البابلي"

الله يرحم الممثله القديره سهير البابلي ويعوّضها الجنّه ويعين أهلها وكلّ غالي عليها على فراقها #سهير_البابلي — Assala (@AssalaOfficial) November 22, 2021

كما نشرت الفنانة المصرية حنان الترك ، صورة للبابلي وعلقت عليها: "البقاء لله .. إنا لله وإنا اليه راجعون .... ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر أسرتك الكريمة وحبايبك صاحبة أجمل ضحكة وأطيب قلب .. تقبلك الله في الصالحين".

البقاء لله .. إنا لله وإنا اليه راجعون .... ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر أسرتك الكريمة وحبايبك صاحبة أجمل ضحكة وأطيب قلب .. تقبلك الله في الصالحين 🤲❤️ pic.twitter.com/9NlcSHA17f — Hanan Turk (@HanannTurk) November 21, 2021

وقال الفنان المصري محمد هنيدي: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا".

ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا pic.twitter.com/cwZ1kFa32O — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 21, 2021

وكتبت الفنانة نبيلة عبيد: "رحم الله ضحكة لا تنسى، وابتسامة لا تغيب.. رحم الله وجها كان بيشع نور.. رحم الله الصديقة الجميلة والعزيزة على قلبي الفنانة الكبيرة سهير البابلي".